Rehabilitasyon merkezi

Süper Lig'de bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Aytemiz Alanyaspor, son yıllarda hem ülke futboluna hem de İstanbul'un büyük takımlarına oyuncu veren bir yapı oluşturdu. Takıma gelen oyuncuların performansını arttıran turuncu yeşilliler, adeta bir rehabilitasyon merkezine dönüştü. Geldikleri takımlarda tutunamayan futbolcular bir sezonda flaş isim olup ya transfer yaptı yada eski takımına dönerek vazgeçilmez isim oldu.

ALANYA'DAN JUVENTUS'A

Alanyaspor'un Süper Lig'de yer aldığı dönemde göze en çok çarpan yükseliş, Merih Demiral ile yaşandı. 2018- 19 sezonu başında Fenerbahçe'den sessiz sedası takıma katılan Merih, formayı 2018 yılında kaptı ve kısa sürede kendisini Serie A'da buldu. Merih Demiral, 2018-19 sezonunda 20 maç oynadığı ve yükselişini başlattığı Alanyaspor kariyerinin ardından önce Sassuolo ardından Juventus ve A Milli Takım'ın değişmez oyuncusu seviyesine kadar taşıdı. ,

KENDİSİNİ BULDU

Fenerbahçe kariyeri inişler ve çıkışlarla dolu Ozan Tufan, 2018-19 sezonunda istenmeyen adam ilan edildi ve kadro dışı kaldıktan sonra futbolu bırakma noktasına geldi. Milli futbolcu gelgitler arasında Sergen Yalçın'ın istediği Ozan, geçen sezon devre arasında Alanyaspor'a geldi. Ozan Tufan, 19 resmi maça çıkıp, "Kendimi burada buldum" sözü ile adeta rehabilitasyon sürecini geçirip bu sezon Fenerbahçe'ye döndü.

ÇIKIŞ ARAYAN İSİM

Ozan Tufan'ın yaşadığı çıkışın bir benzerini de yaşamak isteyen isimlerden bir diğeri de Salih Uçan. Şaşalı bir şekilde Fenerbahçe'ye geliş süreci, ardından Roma, Empoli ve Sion maceralarını yaşayan Salih, Alanyaspor'da iyi bir futbol oynamaya başladı. 26 yaşındaki Salih, 2012-13 sezonunda beri ilk kez bir sezonda 25 maç barajını Alanyaspor'da yakaladı. Salih Uçan, gelecek dönemlerde büyük takımlara transfer olabileceğini açıklayıp rehabilitenin iyi geçtiğini vurgulamıştı.

3 YABANCI DA AYNI

Uzun yıllar Anderlecht forması giyen Fabrice N'Sakala, 2016-17 sezonundan beri Alayaspor'da forma giyiyor ve adı Beşiktaş ile anılıyor. Alanyaspor'un rehabite ettiği ve takımda performansını arttırdığı bir başka isim Papiss Cisse. Cisse görev yaptığı iki sezonda Alanyaspor adına 33 gol atmayı başardı. İngiltere A Milli Takım formasını giymiş, Premier Lig'de Tottenham, Liverpool ve Southampton gibi takımlarda oynadıktan sonra düşüş yaşayan Caulker'in de futbola dönüşü yine Alanyaspor'da oldu.