Şefkat eli uzatıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken sokak hayvanları unutulmadı. Salgın nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına anlamlı desteklerden birini polis ekipleri yaptı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları Hasan Akkuş ve Mücahit Ateş kendi imkanları ile temin ettikleri mamaları kedi ve köpeklere verdi.

İYİLİK KOVASI

Polis memurları elleriyle sokak hayvanlarını beslerken başlarını okşayarak sevgi gösterisinde bulundu. Polislerin anlamlı davranışlarını evlerinden balkonlarından izleyen vatandaşlar tarafından takdir edildi. Bir diğer örnek hareket ise Serik ilçesinde yaşandı. Yeni Mahalle'de yaşayan Yıldız Kuru, herkesin evine çekilip sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı gece saatlerinde elinde süt dolu kovayla balkonundan hayvanlara kucak açıyor.

SAATİNİ ÖĞRENDİLER

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokağa çıkıp hayvanları besleyemeyen kadın, bir kovaya doldurduğu sütü, birinci kattaki balkonundan aşağı sarkıtıyor. Son bir haftadır artık yeri öğrenen sokak hayvanları da neredeyse aynı saatte balkonun altında yerini alıyor.



VEFA GRUBU ÇALIŞIYOR

ELMALI ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli olan Elmalı Müftülüğü imam hatipleri sokak hayvanlarını unutmadı. Bir taraftan gıda paketi dağıtımı ve evden çıkamayanların pazar ve market alışverişlerini yapan ekipler, diğer taraftan ise sokak hayvanlarına da mama dağıtımı yaptı.