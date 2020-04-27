Seymenoğlu’ndan sert çıkış

ISPARTA'DA yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla aşırı yoğunluk yaşanan bazı pazar yerleri kapatılmıştı. Kararın ardından vatandaşlardan ve meslek odalarından gelen taleplerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ilgili meslek odaları temsilcileri katıldı.

PARA HESABI OLMAZ

Ömer Seymenoğlu, pandemi döneminde para hesabı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Belki herkes kendi açısından bakıyor, kendi ürettiğini pazara çıkarma ve pazara çıkartırken kâr üretmeye bakıyor ancak bu dönemler öyle değil. Bu dönemler özel günler. Bu dönemler hep fedakarlık günü. Kârı bu dönemlerde ikinci plana bırakacağız. Elbette çoluk çocuğumuz var karnını doyuracağız, doyurmamız lazım. Bu memleket öyle bir memleket ki açlıktan kimseyi bugüne kadar öldürmemiş, geçmişte de öldürmemiş bugün de öldürmüyor. Bundan sonra da öldürmez" diye konuştu.

FEDAKARLIK GEREK

Herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade eden Seymenoğlu, "Üretenler ve piyasada olanlar olarak sizler de gerekirse zararına satış yapacaksınız ki bu süreci böyle atlatabiliriz. Birisi kazanırken, birisi kaybederken kimse gülmez, herkes ağlar" dedi. Vali Ömer Seymenoğlu pazar yerleriyle ilgili getirilen tüm önerileri not aldı.