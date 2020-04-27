Topraksız bereket

meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Antalya'da çiftçiler, çalışma saatlerine ramazan ayına göre düzenleme yaptı. Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatlerinde düzenlemeye giden çiftçiler, sabah ezanıyla seralara giriyor. Sera ve tarlalarda üretilen ürünler, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

11 AY ÜRÜN ALINIYOR

Aksu ilçesinde topraksız tarım yapan Hasan Şevik, 35 yıldır üreticilik yaptığını, topraksız tarımda daha çok teknoloji kullanıldığını belirterek, merkezi sistemle sulamanın gerçekleştirildiğini ifade etti. Şevik, "Topraksız tarımda verim, diğer seralara göre üç katına çıkabiliyor. Kazmayla kürekle uğraşmıyoruz. Yılda bir sefer fide dikiyoruz ve 11 ay ürün alıyoruz. Bakımını özenle yapıyoruz." dedi.

ERKENE ALINDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında seralarda yoğun tedbir alan üreticiler, evde kalan vatandaşlara sağlıklı ürünleri ulaştırmak için büyük hassasiyet gösteriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seralardaki çalışma düzeninin değiştiğini anlatan Şevik, maskesiz, eldivensiz seralara girilmediğini, sık sık dezenfektan kullan- dıklarını bildirdi. Sosyal mesafe kuralına her işçinin özen gösterdiğine vurgu yapan Şevik, "Koronavirüsten sonra çok titiz çalışma düzenine geçmiştik. Ramazanda da çalışma saatlerini değiştirdik. Eskiden saat 08.00'de işe giderdik, artık sabah ezanıyla seralara giriyoruz. Hava serinken işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz çünkü sıcakla zor oluyor" dedi.