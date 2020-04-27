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Uyuyan köpeği ezdi kameraya yakalandı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Uyuyan köpeği ezdi kameraya yakalandı

ANTALYA'DA geçen hafta sokağa çıkma yasağının olduğu gün yolda uyuyan köpeğe çarpıp ölümüne sebep olan sürücü A.Ö. yakalandı. Olay, 'Sadık' adlı' köpeğin sahibi Gülfem Özen polise şikayette bulunması ile ortaya çıkmıştı. Kaza anının güvenlik görüntüleri, sosyal medyada da ses getirmişti. Görüntülerde yol ortasında yatan köpeğe çarpan araç, frene bile basmamış ve köpeği 30 metre sürüklemişti.

KANSERİ YENMİŞTİ
Görüntüleri inceleyen polis A.Ö.'yü evinde gözaltına aldı. A.Ö., yasaktan muaf bir sektörde çalıştığını ve işten eve dönerken kazayı yaptığını söyledi. A.Ö., hakkındaki adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Gülfem Özen, köpeğinin daha önce kanseri uzun süren tedavilerle yendiğini belirterek, "Kanseri yenen köpeğim kazaya yenildi" dedi.

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Uyuyan köpeği ezdi kameraya yakalandı
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