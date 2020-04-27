Vahşi yaşam karantinada

ANTALYA'DA, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine ziyarete kapatılan Antalya Akvaryum bünyesindeki Wildpark'ta canlı yaşamı sürüyor. Merkez içindeki 'teraryum' denilen camdan bölmelerde tutulan 80 tür içinde, 120'e yakın canlı yaşıyor. Nisan ayıyla birlikte doğumların başladığı Wildpark'ta, son olarak farklı ırklarda 5 yavru dünyaya geldi. 3 Leopard Gecko adlı sürüngen yavrularının yanı sıra 2 de kaplan bukalemun yavrusu karantina bölümünde bakıma alındı. 2 ay karantinada tutulup, daha sonra yetişkinler bölümüne alınacak canlılar, özel yemlerle besleniyor.

24 SAAT GÖZETİM ALTINDA

Wildpark Yaşam Destek Şefi Hakan Akdeniz tarafından 24 saat gözetim altında tutulan yavrular, hareketli olmalarıyla dikkat çekiyor. Hayatın dışarıda durduğunu fakat Wildpark içinde hızla devam ettiğini belirten Akdeniz, "Kış aylarında doğumlar başlıyor. Son olarak Leopard Gecko ile panter bukalemun yavruları dünyaya geldi" ifadelerini kullandı.