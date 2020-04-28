200 kişiye umut oldular

Antalya Kan Gönüllüleri Derneği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aldıkları özel izinle kan vermek isteyenleri araçlarıyla evlerinden alıp, hastaneye götürerek 200 hastanın kan ihtiyacını karşıladı.Antalya'da, 2011 yılında ameliyata girecek olan öğretmenine kan bulmak amacıyla sosyal paylaşım sitesinde 'Antalya Kan Bankası' adını verdiği grubu kuran Emin Balin, hastalara umut oldu. Daha sonra adı Antalya Kan Gönülleri Derneği olan grup, kan arayanların ve gönüllülerin buluşma noktası haline geldi. Grup, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da aktif rol aldı. Antalya Valiliği'nden özel izin alan Emin Balin, gönüllülerle birlikte özel araçlarına binip kan vermek isteyenlerle kan ihtiyacı olanları buluşturdu.Antalya'da her meslekten 10'a yakın gönüllüyle erken saatlerden geç saatlere kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi başta olmak üzere tüm hastanelerdeki kan ihtiyacı bulunan hastalardan gelen istekleri karşılayan Balin ve arkadaşları, evlerle hastaneler arasında mekik dokudu. Uzun zamandır yoğun bir şekilde kan bağışına koşturduklarını ve çok sayıda hastanın iyileşmesine aracılık yaptıklarını anlatan Emin Balin, "Kendi araçlarımızla giderek kan bağışı yapmak isteyen gönüllüyü alıp ilgili hastaneye götürüyoruz. 4 günlük sokağa çıkma yasağında yaklaşık 200 kişinin kan ihtiyacını karşıladık" dedi.