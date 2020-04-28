Burdur’dan bir iyi bir de kötü haber

BURDUR'DAN koronavirüsle mücadele konusunda bir iyi bir de kötü haber geldi. Burdur merkez İlyas köyünde bir kişide koronavirüse rastlanması sonucu uygulanan karantina dün itibariyle sona erdi. Köyde karantina 13 Nisan'da başlamıştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Karantina tedbiri, yeni vaka çıkmaması ve temaslı kişilerin sağlık kontrollerinde bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine sona ermiştir" denildi.Burdur'un Çeltikçi ilçesinde ise aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami Mahalleleri karantinaya alındı. 2 mahallenin giriş-çıkışları, dubalar ve polis şeridiyle kapatıldı. 2 mahalleye de giriş-çıkışlar, polis kontrolü altında tutuluyor. İlçede, cami ve belediye hoparlörlerinden ise sık sık, 'tüm vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri' çağrısı yapıldı.