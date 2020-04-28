Caretta caretta yazı olacak

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle dünyanın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği dünyaca ünlü sahiller, tedbir için getirilen kısıtlamalar nedeniyle sessiz kaldı. Girişlerin yasaklandığı sahillerde, dünyada nesli tehlike altındaki türlerden olan caretta carettaların da yumurta bırakma dönemlerine sayılı gün kaldı.Her yıl sahillerde insan hareketine karşı önlem alınan caretta caretta yuvalama alanları bu yumurtlama sezonu kaplumbağalara kaldı. Bu yaz insan etkilerinin ez ana inmesi nedeniyle caretta caretta yuvalama ve yumurta sayısında rekor kırılması bekleniyor.JANDARMADAN İZİN YOKANTALYA'NIN en önemli yumurtlama alanlarından Çıralı, Olimpos ve Adrasan sahillerine girişin yasak olması nedeniyle buralara giden yollarda jandarma ekipleri, kontrol noktaları kurarak, geçişe izin vermiyor. Adrasan sahilindeki restoran ve konaklama işletmecileri ise yasağı fırsat bilerek tadilat işlerine başladı. Tekneler ise tur düzenlenmediği için bakım için barınağa çekildi.