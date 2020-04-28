Eski günlere döneceğiz

oğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle spor turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında yer alan Antalya'daki spor tesisleri, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor.Eski günlerini arayan modern, kaliteli tesislerin birçoğu, tadilata ve bakıma alındı.Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, şehrin birçok unsuru içinde barındıran eşsiz destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını dolayısıyla tüm planların yeniden yapıldığını belirtenGüçlü bir altyapıya sahip Antalya'da bine yakın tesis bulunduğunu vurgulayanTesislerin sporcularla ve seyircilerle güzel olduğuna dikkat Gençlik ve Spor İl Müdürü, "İnşallah en kısa sürede koronavirüs riski biter ve gençlerimizi, sporcularımızı yeniden tesislerimizde ağırlarız. Bundan sonraki dönemde tesislerimiz tekrar sporcularımız ve seyircilerimizle cıvıl cıvıl hale gelir." diye konuştu.