Eski günlere döneceğiz

C
oğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle spor turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında yer alan Antalya'daki spor tesisleri, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor. Dört mevsim spor yapılmasına elverişli iklim koşullarına sahip ve coğrafi zenginlikleriyle alternatif faaliyetlere uygun Antalya'da, 185'i kamu kurumlarına, 749'u özel sektöre ait 934 spor tesisi, salgın nedeniyle sessizliğe büründü.
Eski günlerini arayan modern, kaliteli tesislerin birçoğu, tadilata ve bakıma alındı.
500 TESİS 200 FUTBOL SAHASI BULUNUYOR
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, şehrin birçok unsuru içinde barındıran eşsiz destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını dolayısıyla tüm planların yeniden yapıldığını belirten Hacıcaferoğlu, 15 ana branşta birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini dile getirdi.
Güçlü bir altyapıya sahip Antalya'da bine yakın tesis bulunduğunu vurgulayan Hacıcaferoğlu, "500'ün üzerinde tenis kortumuz, 200'ün üzerinde futbol sahamız mevcut. Tesis anlamında zengin bir iliz. Tabiri caizse tesislerimiz öksüz kaldı" dedi.
SPORCU VE SEYİRCİ İLE DAHA GÜZEL OLUYOR
Tesislerin sporcularla ve seyircilerle güzel olduğuna dikkat Gençlik ve Spor İl Müdürü, "İnşallah en kısa sürede koronavirüs riski biter ve gençlerimizi, sporcularımızı yeniden tesislerimizde ağırlarız. Bundan sonraki dönemde tesislerimiz tekrar sporcularımız ve seyircilerimizle cıvıl cıvıl hale gelir. Bu süreçten en çok etkilenen illerden biri Antalya oldu. Çünkü organizasyonlara gelecek olan 18 bine yakın sporcu gelemedi. Şu an tesislerimizi kullanamıyoruz ama dönüşün çok daha muhteşem, güçlü olması için bakım ve tadilat çalışmalarını yapıyoruz
" diye konuştu.