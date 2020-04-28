Havada farkındalık turu ile mesaj verdi

ANTALYA'NINManavgat ilçesinde faaliyet gösteren su sporları işletmeci ve çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının gözetiminde denize açılan su sporları çalışanları, paraşütle sahilde Türk bayrağı ve 'Evde kal Türkiyem' mesajının yazılı olduğu pankart açtı.Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ömer Şahin, dünyanın ve Türkiye'nin zor günler geçirdiğini belirterek, "Bu süreçte en zor durumda kalan, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız. En az 5 aydır bugünleri, sezonun açılmasını bekleyen turizmcilerimiz. Salgının sona ermesi için uzmanların söylediği gibi evde kalmanın, önemi çok büyük" diye konuştu.