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Kaya kartalına kameralı takip

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Kaya kartalına kameralı takip
TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur'da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirilerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı terk edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri ise belgeselleri aratmadı. Yaklaşık üç haftalık yavru iken tespit edilen, yavruların yuvadan uçana kadar ebeveynleri tarafından hangi canlılarla beslendiği tespit edildi.

GENİŞ MENÜSÜ VAR
Bu süreçte yabani tavşan, tilki, kaplumbağa, kertenkele ve yılan gibi canlıların, kartalların temel besinini oluşturduğu gözlendi. Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalının Türkiye'de üreyen popülasyon büyüklüğünün, 2 bin ila 3 bin çift olduğu tahmin ediliyor.
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Kaya kartalına kameralı takip
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