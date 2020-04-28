Kısıtlamada üç haftalık fatura 8.8 milyon lira

ANTALYA'DA sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere ceza yağdı. Polis ekipleri 4 günlük sürede 953 kişiye toplam 2 milyon 781 bin lira ceza kesildi. 3 kişiye de idari işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından ise 325 kişiye 388 bin lira ceza uygulandı. Böylece toplam ceza tutarı 3 milyon 170 bin lirayı buldu.Önceki haftalarla birlikte ise polis ve jandarma ekipleri tarafından toplam 8 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 3 bin 893 kişiye toplam 8 milyon 792 bin lira ceza uygulandı. 505 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı. Cezaların 7.7 milyonluk bölümü polis ekipleri tarafından, 1 milyon liralık bölümü ise jandarma tarafından kesildi.