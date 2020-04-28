Krizden ilk helal turizm çıkar

ULUSLARARASI Helal Turizm Derneği (IHATO) Başkanı Yusuf Gerçeker, koronavirüs salgınının turizmde neden olduğu krizin çözümüyle ilgili konuştu. Turizmin uçak krizi ve hain darbe girişimine nazaran daha hızlı toparlayacağını vurgulayan Gerçeker, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 'mayıs sonunda turizm sezonunu açacağız' demesinin sektördeki pozitif düşünceyi güçlendirdiğini vurguladı.Gerçeker, "Her ne kadar vatandaşlarımızın pandemi sonrası tatil yapma düşüncelerinde değişiklik olacaksa da tatil şu yaşananlardan sonra zorunlu bir ihtiyaçtır" dedi. Özellikle helal turizmin diğer çeşitlere göre daha hızlı toparlanacağının altını çizen Gerçeker, "Müşterilerimizin büyük bölümü iç pazardan geldiği için helal turizmin krizden hızlı çıkış yapacağını düşünüyoruz. Ayrıca helal turizmi diğer türlerden ayıran en önemli özellik gıda güvenliği ve ailelerin sosyal mesafelerine önem vermesidir. Bu nedenle de pandemi sonrası sürece en hızlı ayak uyduracak turizm çeşidiyiz" ifadelerini kullandı.Yabancı turist akışının iç pazardan daha gecikmeli olabileceğine değinen Gerçeker, "Birçok Avrupa ülkesi 2020 yılında turist göndermenin doğru olmadığını ifade etmekteler. Ancak her ne olursa olsun tüm insanlık bu süreçte çok bunaldı ve daha öncede ifade ettiğim gibi tatil zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla sürecin son bulduğu ülkeler hızlı bir şekilde tatil için ülkemizi tercih edebilecektir. Bu sebeple belki 2020 yılına özel sezonu uzatabiliriz. Talep olması halinde sezonun kapanışı ertelenebilir" dedi.