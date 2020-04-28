Liseli Hayriye’den 17 gündür haber yok

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 17 gün önce 'markete gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine anneanne Ayşe Yıldırım, polise giderek kayıp müracaatı yaptı. Evden çıkarken torununun üzerinde ceket, altında pijaması olduğunu vurgulayan Yıldırım, torununun hayatından endişe ettiğini söyledi.Torununa 8 yaşından beri baktığını belirten, KOAH hastası Ayşe Yıldırım, "Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz. Çocuğun başına bir şey gelirse ölürüm. Torunum Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıfına gidiyordu. Bana hemşire olup kalp hastası annesini iyileştireceğini söylüyordu" dedi.Torununu kaybolduğu gün gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, "Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, beni telefona istedi, bana 'hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini' söyledi. İzin vermedim. Torunumun başına ne geldiyse o yapmıştır" diye konuştu.