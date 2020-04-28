Ramazan ruhu

Antalya ramazan ayı ruhu dayanışmaya yansıdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara verilen destek ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar ramazan ayı ile birlikte artırıldı. Kepez Müftülüğü'ne bağlı farklı camilerde görev 4 imam, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan şehit ailelerini ziyaret etmeye başladı. İmamlar Mehmet Erdem, Ömer Şahin, Akif Eren ve Ahmet Kaçkan, bugüne kadar 10 şehit ailesini ziyaret etti.Evlere giderken, ailelere çiçek, bayrak ve Kur'an-ı Kerim götüren imamlar, hep birlikte dua ediyor ardından ihtiyaçları varsa karşılanıyor. İmamlar, son olarak 2000 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Çetin Çakmak'ın Kepez ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. İmam hatiplerin ziyaretinde duygulu anlar yaşandı. Çakmak ailesi, hediye edilen çiçeği oğullarının mezarına götüreceklerini söyledi.Türk Kızılayı da Antalya'nın 19 ilçesinde koronavirüs salgını ve ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor. Kızılay, Manavgat'ta belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere günlük 1000 ekmek ve 1000 pide dağıtımı yapıldı. Kızılay ekipleri, evlerdeki çocuklara da çikolata, kek ve bisküvi dağıttı. Serik ilçesinde de Kızılay gönüllüleri tarafından Ramazan gıda paketi dağıtıldı.ANTALYA'DA yaşayan yerleşik yabancılar da unutulmadı. Antalya Yardımlaşma Platformu ve diğer sivil toplum kuruluşları, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi Özbekistan, İran, Suriye, Ukrayna ve Rus gibi 13 farklı milletten oluşan yabancılara yardımını sürdürüyor. Hazırlanan gıda kolilileri tespit edilen yabancıların evlerine kadar ulaştırılıyor. İhtiyaç sahiplerinin mutluluğuna ortak olan hayırseverler, yardım çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtiyor.