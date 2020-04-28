Tamer Tuna bu kez şaşırttı

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce maçların oynanmasını isterken bu kez Hollanda örneğini göstermesi şaşırttı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantı neticesinde Haziran ayının ikinci haftasında liglerin başlamasıyla ilgili planlama yapılırken, konuyla ilgili olarak Tamer Tuna da görüşlerini paylaştı.Yaşanan sürecin sadece kulüpleri ve kendilerinin dışında sağlığı da ilgilendirdiğini ifade edenHollanda'da liglerin iptal edilmesiyle ilgili olarak görüşlerini de paylaşan Tuna, "Bakanlık ve TFF, ligin tamamlanması yönünde bir karar aldı. Herkes oynamak istiyor.Ancak Hollanda'da da ağabeyim ve kız kardeşim yaşadığı için sık sık haber alabiliyorum. Oradaki durumun şaşırtıcı olmadığını biliyorum. Biz bunu yaşamıyoruz" diye konuştu.