Tamer Tuna bu kez şaşırttı

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce maçların oynanmasını isterken bu kez Hollanda örneğini göstermesi şaşırttı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantı neticesinde Haziran ayının ikinci haftasında liglerin başlamasıyla ilgili planlama yapılırken, konuyla ilgili olarak Tamer Tuna da görüşlerini paylaştı.
ÖNCE SAĞLIK GELİR
Yaşanan sürecin sadece kulüpleri ve kendilerinin dışında sağlığı da ilgilendirdiğini ifade eden Tamer Tuna, "Sağlığımıza kavuştuğumuzda net bir karar ortaya çıkacaktır. Türkiye'de, Avrupa ve ABD'de yaşanan süreç kadar kötü bir dönem yaşamadık. Bu durum bizim için güzel. Umarım Haziran ortasına kadar tamamen bitmese de kontrol altına almış bir durum olur. Futbol oynamak istiyoruz ama şu an içinde bulunduğumuz durumdan daha iyi durumda olmak istiyoruz" dedi.
HOLLANDA ÖRNEK OLABİLİR
Hollanda'da liglerin iptal edilmesiyle ilgili olarak görüşlerini de paylaşan Tuna, "Bakanlık ve TFF, ligin tamamlanması yönünde bir karar aldı. Herkes oynamak istiyor. Hollanda'da ligin bitirilmesi ve şampiyonun ilan edilmemesi örnek teşkil edebilir.
Ancak Hollanda'da da ağabeyim ve kız kardeşim yaşadığı için sık sık haber alabiliyorum. Oradaki durumun şaşırtıcı olmadığını biliyorum. Biz bunu yaşamıyoruz" diye konuştu.