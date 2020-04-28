Yasak bitti kaza yaptılar: 4 yaralı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinden yarım saat sonra 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza Hatipler Mahallesi'nde yaşandı. D-400 yolunda tali yola giren Mesut Cenan Konal'ın kullandığı 07 JN 207 plakalı otomobil ile Enis Akboğa yönetimindeki 35 FU 467 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada sürücü Mesut Cenan Konal ile aracında bulunan Emine Nursel Konal ve diğer otomobilin sürücüsü Enis Akboğa ile yanındaki Murat Temiz yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.