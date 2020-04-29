Burdur’a giriş çıkış yok

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçların merkez ve ilçelere giriş ve çıkışlarına istisna durumlar dışında kısıtlama getirdi. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde kent genelinde araç yoğunluğu ve hareketliliğinin artış göstermesi nedeniyle bu önlemin aldığını vurgulandı. Birinci derece yakınının cenazesi olanlar, duruşmaya katılacak avukatlar, işyeri hekimleri gibi uzmanlar, temel ihtiyaçlar ve tıbbi malzeme taşıyan nakliye araçları gibi istisnalar da belirlendi. Karar sonrası il merkezi ve ilçe girişlerinde denetimler yoğunlaştı.