Fenerbahçe’den ‘Caulker’ hamlesi

üper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizenyer almasındaki başarıda turuncu yeşilli takımın savunma oyuncuları büyük bir rol oynuyor.Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Caulker için harekete geçeceği i iddia edildi.Steven Caulker için nabız yoklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de başkanSarı lacivertlilerin, Aytemiz Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için takas artı para formülünü düşündüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı.