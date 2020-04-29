Fenerbahçe’den ‘Caulker’ hamlesi

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üper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan sonra (20) bu sezon ligin en az gol yiyen (25) iki takımından birisi konumunda
yer almasındaki başarıda turuncu yeşilli takımın savunma oyuncuları büyük bir rol oynuyor. Şimşekler'in İngiliz stoperi Steven Caulker de bu sezon sergilediği başarılı performansla dev takımların radarına girmeye başardı.
Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Caulker için harekete geçeceği i iddia edildi.
TAKAS ARTI PARA DÜŞÜNÜYORLAR
Steven Caulker için nabız yoklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, Aytemiz Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu ile oyuncu için bir görüşme yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerin, Aytemiz Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için takas artı para formülünü düşündüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı.