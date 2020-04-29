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FTA ’dan Napoleoni harekatı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
FTA Antalyaspor’dan Napoleoni harekatı
DEVRE arası transfer döneminin tartışmasız en başarılı takımı olan Fraport TAV Antalyaspor, sezon sonunda da benzer performansı sergilemek için kolları sıvadı. Kırmızı beyazlıların, sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesini tamamlayacak Stefano Napoleoni'nin transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

ÖNCE TAKIMIYLA GÖRÜŞECEK
BAŞARILI futbolcuya Antalyaspor'un yanı sıra Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor da teklif götürdüğü ileri sürüldü. Ancak Napoleoni'nin ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı. Göztepe'de çok mutlu olduğunu ve kalma istediğini dile getiren 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
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FTA Antalyaspor’dan Napoleoni harekatı
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