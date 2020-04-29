Gönüllü tadilat

BilimKurulu'nun tavsiye kararları üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından infaz koruma memurları, yurt genelinde olduğu gibi Muğla'nın Fethiye ilçesinde de izolasyon süreci yaşıyor. Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan 90 infaz koruma memuru, 16 Nisan'da izolasyon amacıyla Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yurduna yerleştirildi.Bu süreçte, infaz koruma memurları, okulda gördükleri bazı eksiklikleri gidermeye karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle sınıfları boyayan, binalarda tadilat yapan infaz koruma memurları, çiçek diktikleri okulun bahçesini de düzenliyor. Gönüllülük esasına göre dönüşümlü çalışan infaz koruma memurları, sosyal mesafe kuralına da uyuyor.Sınıfları boyayan 25 yıllık infaz koruma memuru Orhan Deveci, boş durmayı sevmedikleri için öğrencilere bir katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Deveci, "Devletimize bizim de bir katkımız olsun, öğrencilerimiz okula döndüğünde tertemiz sınıflarda eğitim görsün istedik. İnşallah öğrenciler okullarına bizler de kısa zamanda ailelerimize kavuşuruz" dedi. İnfaz koruma memurlarından Volkan Özbakar da "Türk milleti olarak boş durmak bizim doğamızda yok. Burada okulun küçük de olsa eksikliklerini tamamlıyoruz. Burada okuyan öğrencilere temiz bir yer bırakmak istiyoruz." diye konuştu. Muhammet Emin Akın "Eksiklerin çoğunun malzemesini okul idaresi karşıladı. Biz de kendi aramızda ufak da olsa para toplayıp malzeme aldık. Gelecek nesilleri rahat ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte devletimiz bize bir yuva açtı ve bizi korumaya aldı" ifadelerini kullandı. Okul Müdür Yardımcısı Günay Honamlı ise infaz koruma memurlarının geldikleri günden bu yana kendilerinden iş istediğini ve memurların örnek bir davranış sergilediğini kaydetti.