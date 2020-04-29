İsmail için erken kapışma

KORONAVIRÜS salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren FTA Antalyaspor'da gündeme sürpriz bir ismi girdi.FENERBAHÇE Yönetimi, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin lira bonservis ücreti teklif etti.İsmail'e Fenerbahçe ve Antalyaspor dışında Trabzonspor da talip oldu. Gölcükspor'un 1 milyon lira bonservis istediği öğrenildi.26 OCAK 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.