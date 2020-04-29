Kemer Sualtı Günleri bu yıl online olacak

Kemer ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ilk defa online olarak yapılacak. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen 19'uncu Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, 16-19 Mayıs tarihlerinde 8 ayrı kategoride düzenlenecek. Son 5 yılda kıyılarda çekilmiş fotoğrafların yarışacağı yarışmada her kategoride 5 günlük 2 kişilik tatil hediye edilecek.Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, "19 yıldır aralıksız olarak emin adımlarla düzenlenen böyle uluslararası bir yarışmayı da iptal etmeden son 5 yıldır kıyılarımızda çekilen fotoğraf ve videolardan derlenecek bir görsel şölenle festival havasında geçen etkinliğimizi devam ettireceğiz" dedi. Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ise "Bu sene etkinliğe paralel olarak 12'nci Uluslararası Sualtı Araştırma Sempozyumu da online olarak gerçekleştireceğiz. Online olması nedeniyle de sempozyuma dünyanın her yerinden büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.