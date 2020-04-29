Kepez Millet Kıraathanesi yolda

Kepez Belediyesi, sosyal ve kültürel alanda bir proje daha gerçekleştiriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, seçim vaadi olan 'millet kıraathanesi' projesi ilçeye kazandırılıyor. Millet kıraathanesi, Yeni Mahalle'deki 47 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisinde açılıyor. İlçenin merkezinde yer alan meydandaki 180 metrekarelik bina, millet kıraathanesine dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kepez Millet Kıraathanesi'nin iç tefrişat düzenleme çalışmasına başlandı. Kepez Millet Kıraathanesi'nde çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlar olacak. Bilgisayar, internet, günlük ulusal gazeteler, mini kütüphane gibi hizmetler ücretsiz olarak sunulacak.Başkan Hakan Tütüncü, millet kıraathanesi ile özellikle gençlerin kitap okuma kültürü kazanmalarını ve sosyalleşmelerini amaçladıklarını söyledi. Bölgede birçok lisenin olduğunu hatırlatan Tütüncü, "Millet kıraathanesi gençlerimizi, sokağın kötü alışkanlıklarından koruyacak bir proje de olacak" diye konuştu. Tütüncü, açılışın salgın sonrası yapılacağını sözlerine ekledi.