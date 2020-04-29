Manavgat’ta tartışmalı yıkım

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde 1972 yılında faaliyetine başlayan Yalı Hotel, belediye ekiplerince yıkımına başlandı. Belediyeden çok sayıda personelin gelerek, binayı boşaltıp, başladığı yıkım sürerken mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. Bunun üzerine belediye personeli, yıkım çalışmasını bırakarak, binadan ayrıldı. Otelin yıkım kararı ise eskiye dayanıyor. 1982 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı olan bölgedeki otelin yıkılması kararı alındı. Ancak otel sahibi Oral Aral'ın itirazı sonrası Danıştay 1986 yılında verdiği karar ile yıkımı durdurdu.2017 yılında ise Antalya Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Manavgat Belediyesi, Side bölgesinin yeniden düzenlenmesi amacıyla 'Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'ni hayata geçirdi. Böylece binanın yıkımı yeniden gündeme geldi. İşletme sahibi İhsan Aral, projenin iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya 5'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 8 Nisan'da İhsan Aral'ın yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Bunun üzerine İhsan Aral da bir üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme kararı beklenmeden yıkım yapıldığını iddia eden İhsan Aral, "Bugün başta Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen olmak üzere bütün sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hem ceza davası hem de tazminat davası açacağız" dedi.