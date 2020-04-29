Podolski’den tavsiyeler

raport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncularından Alman golcü Lukas Podolski, U12 takımının oyuncuları ile bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu.Mentör Mesut Engin Korkusuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Nesrin Kara ve U12 takımımı antrenörü Ramazan Irmak'ın da yer aldığı buluşmaya katılan LFutbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını da paylaşanLucas Podolski, en kısa zamanda U12 takımının antrenmanını da ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.