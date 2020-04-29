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Polis pazara bariyer kurdu

’da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile cadde ve sokaklar normal günleri aratmadı. Pazarlardaki yoğunluğa karşı polis bariyerli önlem aldı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Polis pazara bariyer kurdu
ANTALYA'DA koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası pazarlar ile bankamatikler doldu taştı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması tepki çekti. Ortaya çıkan görüntünün önüne geçmek için polis alarma geçti. Bankaların ATM'leri önünde para çekmek isteyenler birbirini ezdi. Polis ekipleri bekleyen kalabalığı sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıda bulundu.

ANONSLA UYARI YAPILDI
Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Etiler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yaşanan manzara sonrası tedbir almak zorunda kaldı. 3 haftadır vatandaşın birbirine sürtünerek alışveriş yapmasının önüne polis bariyerleri kurarak geçilmeye çalışıldı. Sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar, tek tek uyarıldı. Sosyal mesafeye uymayanlara ceza uygulanacağı anons edilmesi üzerine vatandaşın duyarlılık göstermesi dikkat çekti.

OTOBÜSLER BİLE DOLDU
Yasak sürecinde bomboş görüntülenen Antalya'nın en yoğun caddelerinden Yüzüncü Yıl, eski günlerdeki gibi yoğun araç trafiği görüntülerine sahne oldu. İnsan yoğunluğunun en çok görüldüğü alanlar ise otobüs durakları ve banka önleri oldu. Herkesin dışarı çıkması nedeniyle toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafe kurallarını aşan sayıda yolcu alan otobüsler olduğu görüldü. Birçok otobüsünde kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde yolcu yer aldı.

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Polis pazara bariyer kurdu
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