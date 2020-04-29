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Sanattan Hayata ABT sahnesinde

Belediye Tiyatrosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde zorunlu olarak kalan seyirciler için ‘Sanattan Hayata’ adlı proje başlattı

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Sanattan Hayata ABT sahnesinde
ALANYA Belediye Tiyatrosu (ABT), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan seyircileri, sosyal medya üzerinden sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. ABT oyuncuları, bu özel proje için evlerinden ve ses kayıt odalarından yaptıkları çalışmalar yapacak. 'Sanattan Hayata' adlı projede oyuncular her akşam saat 20.30'da seslendirdikleri birbirinden farklı hikayeler, şiirler ve tiyatro eserleriyle seyircinin yanında olacaklar. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de hazırlık yapan ABT, masal ve hikayeleri çocuklar için de seslendirecek.

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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, projenin çok özel bir çalışma olduğunu söyledi. Yücel, "Biz belediye olarak virüs salgını sürecinde üzerimize düşen her türlü vazifeyi layıkıyla yerine getiriyoruz. Her zaman örnek çalışmalar yapmış olan Alanya Belediye Tiyatrosu'nu halkımızı takip etmeye davet ediyorum" diye konuştu. Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan ise "Bu süreçte seyircilerimizle sanatı paylaşmak, onların evlerine konuk olup sanatla hayatlarına dokunmak için bu projeyi hazırladık. Bizim için de farklı bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı. Bugün başlayıp her akşam saat 20.30'da sanatseverlerle buluşacak olan program, Alanya Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

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Sanattan Hayata ABT sahnesinde
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