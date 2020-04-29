Siopis hırs küpü

AYTEMIZ Alanyaspor'un bu sezonki en başarılı transferlerinden birisi olanTeknik Direktör Erol Bulut ve yardımcılarının hazırladığı program doğrultusunda her gün bireysel olarak idmanlarını sürdürenÖnceki gün yine bir fotoğraf paylaşan Siopis, hırslı görüntüsü ile dikkat çekti. Alanyasporlu taraftarlar ise Siopis'in paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.