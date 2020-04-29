Siopis hırs küpü

AYTEMIZ Alanyaspor'un bu sezonki en başarılı transferlerinden birisi olan Siopis Manolis, koronavirüs salgınından dolayı antrenmanlarını evinden sürdürüyor.
Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcılarının hazırladığı program doğrultusunda her gün bireysel olarak idmanlarını sürdüren Yunan futbolcu, sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaparak takipçileri ile iletişim halinde kalıyor.
Önceki gün yine bir fotoğraf paylaşan Siopis, hırslı görüntüsü ile dikkat çekti. Alanyasporlu taraftarlar ise Siopis'in paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.