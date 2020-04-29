Üretim arttı fiyatlar düştü

koronavirüs salgınında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, gece gündüz demeden çalışarak üretim kapasitelerini yüzde 20'ye varan oranda arttırdı. Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, kentteki üretimin geçen seneye oranla daha yüksek olduğunu belirterek, fiyatların da geçen senenin altında olduğunu söyledi. Fiyatlardaki düşüşte turizmin etkili olduğunu anlatan Yılmaz, "Türkiye 40-50 milyon turist geliyordu, bunlar gelmeyecek şimdi. Bu insanlar burada sebze ve meyve yiyeceklerdi. Yaz sezonuna giriyoruz, fiyatlar daha da düşecektir" dedi.İthalatı duran karpuzda ise talep yerli üreticilerin yüzünü güldürdü. Karpuz hasadına başlayan Serik ilçesinde çiftçi Ramazan Takavut, "İran'dan yapılan ithalat durunca karpuzumuz değerini buldu" dedi.