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Vefa grupları boş durmadı

’da polis, jandarma, öğretmen ve imam hatiplerden oluşan bin 532 kişilik Vefa Destek Grupları 128 bin çağrı sonrası yardıma koştu. İhtiyaç sahiplerine 27 bin 500 gıda kolisi dağıttı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Vefa grupları boş durmadı
Antalya'da polis, jandarma, öğretmen ve imamlardan oluşan bin 532 kişilik Vefa Destek Grupları, koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan 65 yaş üstü ve kronik hastaların yardımına koştu. Antalya Vefa Koordinasyon Merkezi'ne 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bugüne kadar gelen çağrılardan 128 bin 351'i yerine getirildi.

TALEPLER KARŞILANDI
Bu çağrılar neticesinde 21 bin 150 kişinin gıda ve temizlik ürünleri talebi karşılandı. 24 bin 512 kişinin maaş, fatura ödeme gibi bankacılık işlemleri gerçekleştirildi. 12 bin 795 kişiye ilaç, hastane randevusu gibi sağlık hizmeti verildi. Gelen çağrıların 49 bin 704'ü seyahat izin talebi olurken, 20 bin 190 çağrı ise maske ve eldiven ile hastaneye transfer ve bilgi alma taleplerinden oluştu.

27 BİN 500 GIDA KOLİSİ
Vefa Destek Grupları tarafından il genelinde ihtiyaç sahiplerine 25 bini hayırseverler tarafından karşılanan toplam 27 bin 500 gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Ayrıca kamu ve özell sektör çalışanlarına toplam 1 milyon 112 bin, vatandaşlara da 2 milyon 605 bin adet maske dağıtıldı. Diğer taraftan Antalya Valiliği bugüne kadar 3 milyon 717 bin 711 maske dağıttı. Stokta bulunan 1 milyon 370 bin maske ise vatandaşlara ulaştırılıyor. Böylece toplamda 5 milyon 88 bin 571 maske vatandaşlara ulaştırılmış olacak.

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Vefa grupları boş durmadı
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