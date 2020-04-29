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Zirvede sanat keyfi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Zirvede sanat keyfi
BURDUR'UN Ağlasun ilçesinde yaşarken çizdiği resimler ile 'çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt (22), koronavirüs salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi üzerine geldiği köyünde sanatını sürdürüyor. Ağlasun'da bin 100 rakımlı Akdağ Yaylası'ndaki dağ evinde, ailesiyle yaşayan Büşra Öğüt, nem ailesine yardım ediyor, hem de resim yapıyor.

HAYRAN BIRAKIYOR
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Büşra Öğüt, "Burada, benim üzerine çizim yapmayı sevdiğim çok fazla şey var. Taşlar, ağaçlar her şey var. O yüzden beni besleyen bir yer aslında burası" dedi. Öğüt, kömür ve renkli taşlarla kayaların, mermerlerin üstüne resimler çiziyor ve ağaç oymacılığı ile çamurdan heykeller de yapıyor.
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Zirvede sanat keyfi
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