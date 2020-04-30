Çavuşoğlu’ndan gol şov geldi

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Zimbitlik Sahası'nda yine gol şov yaptı. Alanyalı teknik direktör Ali Haydar Durusoy, eski futbolcu Tanju Kuzu, Nevzat Akgül ve başkan Hasan Çavuşoğlu'ndan oluşan takım, Emirhan Çavuşoğlu, İzzet Köseoğlu, Gökhan Barcın ve Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural'dan oluşan takımı, minyatür kale maçta 5'inci kez üst üste yendi.KORONAVIRÜS salgınından dolayı sosyal mesafenin korunduğu maçta baskan Hasan Çavuşoğlu gol olup yağdı. Oğlu Emirhan Çavuşoğlu'nun da yer aldığı rakip takımın filelerine tam 12 gol birden gönderen Çavuşoğlu adeta "Benim takımıma rakip yok" dedi. Ali Haydar Durusoy ise sosyal medya hesabından, "Minyatür kale maçımızı yaptık. Başkanımız atmaktan yorulmuyor Maşallahı var. Ayaktakiler yenmekten yorumlayan takım, oturanlar yenilmeye doymayan takım. Maçtan sonra güzel bir hatıramız oldu. Teşekkürler değerli başkanım ve arkadaşlarımıza" ifadelerini kullandı.