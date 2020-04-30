Ekmekte hijyen için fırın önerisi

AKDENİZ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş koronavirüsten korunma önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Erbaş, özellikle en önemli tüketim maddesi olan ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece olan fırında 10 dakika tutulması önerisinde bulundu.Paketlenmiş ürün tercih edilmesini tavsiye eden Erbaş, markette geçirilecek süreyi azaltmak için alışverişe liste yapılarak çıkılmasını, nakit yerine temassız kredi kartı kullanılmasını, 3 adım sosyal mesafe korunmasını ve mutlaka maske ile eldiven takıp, dezenfektan ya da kolonyalı mendil bulundurulmasını önerdi.