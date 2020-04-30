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Hayalet çukur dolduruluyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Hayalet çukur dolduruluyor
ANTALYASPOR Hasan Subaşı Tesisleri yanındaki dev çukur dolduruluyor. 15 yıl önce inşaat amacıyla açılan 10 metre derinliğindeki dev çukur yıllarca hayalet gibi kaldı. Her hangi bir ölümlü kazaya sebebiyet vermemesi için etrafı koruluklarla çevrilen çukurun çirkinliği dev reklam panoları ile yıllarca kamufle edildi. Meltem Mahallesi'nden geçecek 3'üncü Etap Tramvay Hattı çalışları başladı. Buradan çıkartılan hafriyat kamyonlarla bu çukura dökülmeye başlandı. Buna en çok Meltem Mahallesi sakinleri sevindi. Bu çukurun doldurulmasının ardından buradaki çirkinliğin ortan kalkacağını belirten bölge sakinleri, "Burası Meltem Mahallesini ve muhteşem görkemi ile stadyumu da çirkinleştiriyordu. Şimdi bu sorun ortadan kalkacak" dedi.
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Hayalet çukur dolduruluyor
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