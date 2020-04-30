Isparta’da 2 köy karantinaya alındı

ISPARTA'NIN Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy ile Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada Keçili köyünde 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı vurgulandı. Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer ise Beyköy'de yeni pozitif vakalar tespit edildiğini belirterek, "Vakalarımıza temas eden vatandaşlar belirlendi. Çalışma sürüyor" dedi.Bir çiftin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Konak ve Cami mahallelerinin karantinaya alındığı Burdur'un Çeltikçi ilçesinden ise yeni haberler geldi. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Çeltikçi'de koronavirüs vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Vali Şıldak, "Herkesi tedbirleri eksiksiz uygulamaları konusunda uyarıyorum" dedi.