Nefes Kredisi için başvurular başladı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla kullanıma sunulan 'TOBB Nefes Kredisi' ile ilgili Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Denizbank Antalya Bölge Müdürü Adnan Aykın katıldı.Davut Çetin, "Antalya'daki 2018 yılı cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen üyelerimize 50 bin TL kredi verilecek. Nefes kredisinde 'Vergi-SGK borcu yoktur' yazısı istenmeyecek. İlave maddi teminat olmayacak. Böylelikle finansman sıkıntısı çeken üyelerimiz bir nebze olsun bu zorluğu giderebilecek" dedi. Ali Çandır da borsa üyelerinin borsadan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabileceklerini belirtti. Adnan Aykın ise kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak için çalışma saatlerini 9.00- 17.00 olarak düzenlediklerini açıkladı.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar da 2020 Nefes Kredisi hakkında açıklama yaptı. Tutar, "3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL limitli kredi kullanabilecektir. 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacak" diye konuştu.