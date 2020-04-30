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Podolski marka oldu

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Podolski marka oldu
BİR çok dünya yıldızı gibi modaya adım atan FTA Antalyaspor'un Alman golcüsü Lukas Podolski, kendi adını taşıyan markasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. '10LP' adını taşıyan markasının ürünlerini 7 Mayıs'ta Almanya'da satışa çıkarmayı hedefleyen golcü futbolcu, konuyla ilgili ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

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DONDURMA ve kebap salonları bulunan Podolski, modaya yönelmesiyle ilgili olarak, "Genç aileler için bir şeyler yapmak ve bu ürünlerin herkese açık olmasını istedim. Çocuklarımla ortak bir bakışla sokaklara çıkmayı seviyorum" dedi. 10LP markasında tişört, koşu pantolonu, şapka, çanta gibi malzemelerin satışa sunulacak.
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Podolski marka oldu
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