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Şimşek ateş gibi

Aytemiz Alanyaspor, ligin kalan haftaları için hazırlıklarını evde ve kulüp tesislerinde bireysel idman şeklinde sürdürüyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Şimşek ateş gibi
Süper Lig'e verilen aranın ardından liglerin yeniden başlama tarihi olarak haziranın ikinci haftasının işaret edilmesi Aytemiz Alanyaspor'da da çalışma temposunu artırdı. Turuncu yeşilliler, hazırlıklarını sürdürürken, takım halindeki çalışmaların ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı.

BULUT VE EKİBİ BELİRLEDİ
Alanyasporlu futbolcular evlerde yapılan bireysel antrenmanları daha planlı ve daha organize şekilde uygulamaya devam ediyor. Futbolcular ve teknik heyet geçen hafta pazartesi Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde bir araya gelirken İstanbul'da bulunan Erol Bulut ve yardımcıları Alanya'ya gelerek turuncu yeşilli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcuların kilo ve yağ kontrollerinin de yapıldığı toplantıda idmanlara evde devam edilmesine karar verildi.

ÇOĞUNLUĞU EVDE KALDI
Birçok futbolcu evinde sürdürdüğü antrenmanlarını sık sık sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Junior Fernandes, Djalma Campos, Welinton De Souza gibi futbolcular evde çalışırken, Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Yacine Bammou, Juanfran evdeki çalışmalarının yanı sıra kulüpte de antrenman yapıyor. Alanyaspor'un Yunan oyuncuları Georgios Tzavellas, Tasos Bakasetas ve Manoulis Siopis genellikle birlikte antrenman yapmayı tercih ediyor. Ayrıca Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Efecan Karaca, Emircan Altıntaş gibi birçok futbolcu kişisel antrenman koçuyla hazırlıklarını sürdürüyor.

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Şimşek ateş gibi
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