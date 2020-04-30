Şimşek ateş gibi

Süper Lig'e verilen aranın ardındanTuruncu yeşilliler, hazırlıklarını sürdürürken, takım halindeki çalışmaların ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı.Alanyasporlu futbolcular evlerde yapılan bireysel antrenmanları daha planlı ve daha organize şekilde uygulamaya devam ediyor. Futbolcular ve teknik heyet geçen hafta pazartesi Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde bir araya gelirken İstanbul'da bulunan Erol Bulut ve yardımcıları Alanya'ya gelerek turuncu yeşilli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcuların kilo ve yağ kontrollerinin de yapıldığı toplantıda idmanlara evde devam edilmesine karar verildi.JuniorFernandes,DjalmaCampos,WelintonDe Souzagibi futbolcularevde çalışırken,Papiss Cisse, FabriceN'Sakala, YacineBammou, Juanfranevdeki çalışmalarınınyanı sıra kulüptede antrenman yapıyor.AyrıcaPapiss Cisse, Fabrice N'Sakala,Efecan Karaca, Emircan Altıntaşgibi birçok futbolcu kişiselantrenman koçuyla hazırlıklarınısürdürüyor.