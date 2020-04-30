Yaşamaya engel yok

Antalya'da podyumların aranan mankeniyken 1998 yılında talihsiz bir kaza sonucu felç olan Nuray Göncü Tavukçu, engelleri aşması ile tüm engellilere örnek oldu. Felç olduktan sonra hayata basketbolla tutunan ve engelliler milli takımına kadar yükselen Göncü, kurduğu nakliyat şirketi ile başarılı bir iş kadını oldu. Göncü 2 yıl önce Ayhan Tavukçu ile evlendi.Antalya'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisiyken 15 yaşında mankenliğe başlayan Nuray Göncü Tavukçu, güzelliğiyle podyumların aranan mankenleri arasına girmişti. 21 yaşına kadar mankenlik yapan Göncü, 1998 yılında Alanya'nın Demirtaş Beldesi'nde kuzeni Veli Yıldırım'ın düğünü için gittiği evin ahşap balkonu çökünce, sırtüstü beton zemine düştü ve 13 ay hastanede tedavi gördü. Bir daha ayağa kalkamayan Göncü'nün ayakları ve omurgası zedelendiği için tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hayatının baharında yaşadığı talihsiz olayın ardından umutsuzluğa kapılan Göncü'nün yaşamı, engelli sporcuların yer aldığı bir basketbol maçını izlemeye gidince tekrar değişti. Maçı izlediği sırada, sporculardan birinin tekerlekli sandalyeden düşüp yaralanmasına rağmen mücadeleyi bırakmamasından etkilenen Göncü, basketbol yapmaya karar verdi. Göncü tekerlekli sandalyesiyle Antalya Engelliler Spor Kulübü'nde 5 yıl basketbol oynadı ve milli takıma kadar yükselen bir performans sergiledi.Nuray Göncü Tavukçu, podyumlar ve spor salonlarından sonra başarılarını iş hayatına da taşıdı ve iş dünyasında bilinen bir isim oldu. Bir süre önce kendi şirketini kurarak uluslararası taşımacılık, nakliye ve liman taşımacılığı işine giren Göncü Ayhan Tavukçu ile 2 yıl önce evlendi.Engelli olmasına rağmen güzelliği ile herkesi büyüleyen Nuray Göncü Tavukçu, başarıdan başarıya koşup tüm engellilere örnek oldu. Sporun hayatını değiştirdiğini de belirten Göncü, "Kazayı hep kaderim olarak gördüm. Hiçbir zaman hayata küsmedim. Spora sıkı sıkı sarılarak kendimi daha mutlu hissettim. Engelliler milli takım basketbol ve badminton oyunculuğuna kadar yükseldim. " dedi.Nuray – Ayhan Tavukçu çiftinin önümüzdeki günlerdeki amacı ise Dünya Engelliler Dans Şampiyonasına katılarak çiftlerde birincilik elde etmek olduğunu söyledi. Bunun için Tan Sağtürk Dans Akademisi'nden öğretmen ve eğitmen Ali Çokal ve Deniz Karayel'den dans kursu alıyor. Kuş üretimi işi ile de ilgilene Nuray Göncü Tavukçu, "Evinde mühabbet kuşları üretiyor. Engelli ve hasta kuşları iyileştiriyor. Evinde beslediği mavi muhabbet kuşuna 70 kelime öğretmeyi başardı. İki yıl önce evlendiği ve kendisine her koşulda destek veren eşi Ayhan Tavukçu ise, "Ondaki yaşama azmi ve sevgi tüm dünyaya örnek" dedi.