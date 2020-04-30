Yeni döneme hazırlık

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada yaşam adeta dururken, turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, planlanan tadilatlarını öne çekti. Kundu, Kadriye ve Belek gibi turizm bölgelerindeki otellerde havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar mekanlar elden geçiriliyor. Tadilatta özellikle dikkat edilen konuların başında ise 'hijyen' geliyor. Daha önceden halı döşemeli zemini komple yenileyip antibakteriyel zemin döşeten turistik tesisler, odaların duvarlarını da aynı şekilde antibakteriyel duvar kağıdıyla kaplatıyor.Sosyal mesafeye uygunluk için de çalışma yapılıyor. Havuz başlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar da sosyal mesafeye uygun hazırlandı. Bazı tesisler, otel girişine termal kamera yerleştirdi. Sektör, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otellerin koronavirüse karşı güvenilirliğini belirten sertifika programını bekliyor. Genel beklenti, kurallara uyan tesislerin mayıs ayı ortalarından itibaren misafir kabul etmeye başlaması. Sezonda 2 bin misafiri aynı anda ağırlama kapasitesine sahip 5 yıldızlı Susesi Luxury Resort'ta bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor. 2 bin kişinin aynı anda yemek yeme imkanı bulduğu açık büfe restoranda masalarda değişikliğe gidildi. Otelin genel müdürü Çağlar Bayrakçı, geçen sezon 4 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği masalarda, 2 kişi yemek yiyebileceğini, havuz başındaki şezlongları da sosyal mesafe kuralına uygun hale getirerek aralarına 3 metre mesafe bıraktıklarını ve dezenfekte ettiklerini anlattı. Otelin şubat ayında, haziran ayı için yüzde 60'ın üzerinde erken rezervasyon aldığını, hala o rezervasyonları koruduğunu anlatan Çağlar Bayrakçı, "20 Mart'tan itibaren misafir almıyoruz. Biz hazırız, birkaç gün önceden haber verilmesi halinde misafir kabul edebiliriz" dedi.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, salgın tehdidi ortadan kalktığında en hızlı toparlanma sürecine geçileceğini vurguladı. Sili, "Haziran ayı ortalarında iç pazarla başlayan temmuz ayı itibariyle de dış pazarında hareketlenme söz konusu olacak. Ancak yoğunluğun çok olmayacağını düşünüyorum. Yüzde 50-60 kapasiteli maksimum çalışacağımız bir sezon olacak" dedi. Turizm sezonun uzayacağını da ifade eden Sili, "Normalde biz ekim ayı itibariyle tesislerimizi kapatmaya başlardık. Bu yıl muhtemelen kasım ve aralık ayında da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sili, Türkiye'nin Avrupa ve Rusya pazarında sağlık anlamında güvenilir ülke olduğu için önde olduğunu da sözlerine ekledi.