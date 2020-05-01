Alanya yeni hizmet binasına kavuşuyor

Alanya Belediyesi'nin Oba Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni akıllı hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yücel'e Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti. Yücel, 9 Aralık 2017 tarihinde temeli atılan binanın açılması için gün saydığını vurguladı.Başkan Yücel, "İnşallah 31 Aralık 2020 tarihinde mega projemiz tamamlanmış olacak. Ekip arkadaşlarıma, özellikle dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte gösterdikleri özverili çalışma için şükranlarımı sunuyorum. En az 50 yıl Alanya'mıza hizmet verecek bu muazzam yapıya kavuşmak için 7 ayımız kaldı" dedi.