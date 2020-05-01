Balon avcıları göreve hazır

ANTALYA'DA balıkçılar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zehirli balon balığı için, 'Kuyruğunu getir 5 TL'yi götür' projesini bir an önce hayata geçirmesini istiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle projenin askıda kalması balıkçıları üzdü. 10 kooperatifin üye olduğu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, bir balıkçının günlük 150 kilo tutabileceğini belirterek "Avlanma ve koronavirüs salgını yüzünden balıkçılar zor durumda" dedi.

GÜNLÜK 250 LİRA

Bölgede balıkçılıktan geçinen bin 200 ailenin olduğunu, dolaylı 6 bin kişinin ekmek yediği bir sektör olduğunu vurgulayan Balta, Bir balıkçı, çelik misinayla, balığın dişinin kesemeyeceği bir olta ile günde 150 kilo yakalar. 5 TL'den 250 TL alır" dedi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise avlanmanın kıyılardaki türleri belli bir süre baskı altında tutabileceğini, popülasyonda belli bir azalma olabileceğini belirtti.