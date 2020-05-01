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Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Burası Van değil Antalya

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri, Akseki ilçesinin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe, Gündoğmuş ilçesinin de 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylasında, karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ
Antalya Valisi Karaloğlu da, Toros Dağları'nın zirvelerinde yer yer yüksekliği 5 ila 10 metreyi bulan kar birikintisi arasında açılan yayla yollarının fotoğraflarıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil, Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu." ifadesini kullandı. Karaloğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı, Türkiye genelinde gündem oldu.

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Burası Van değil Antalya
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