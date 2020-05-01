Devlet ışlerı beklemez

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle toplantı ve etkinlikler kısıtlanırken, yapılması gereken toplu görüşmeler internet ortamına alındı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak da bu konuda örnek oldu. İnternet üzerinden yapılan görüşmelerle işleyişin devam sağlandı. Bunun en özel örneklerinden biri Burdur'da yaşandı.

ANTALYA'DAN BAĞLANDI

Burdur'un Gölhisar İlçesi Yusufça Beldesine hayırsever tarafından yaptırılacak 8 derslikli Havva-Kadir Ural Ortaokulu'nun yapım protokolü telekonferans yöntemi ile yapıldı. İnternet üzerinde yapılan protokol imza törenine Vali Hasan Şıldak ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın yanı sıra Antalya'dan bağlanan hayırsever iş insanı Kadir Ural katıldı. İmza töreni sonrası Vali Hasan Şıldak, "Değerli iş insanımız Kadir Ural'a bu süreçte eğitime yaptığı anlamlı katkı için teşekkür ediyor, İlimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Gölhisar ilçesi Yusufça Beldesinde bulunan eski ortaokul binasında yapılan deprem tahkiki sonucuna göre yıkılmasına karar verilen okulun yerine 8 derslikli yeni okul yapılacak. Okula Havva-Kadir Ural Ortaokulu ismi verilecek.

YATIRIMCILAR TAKİPTE

İş dünyasının merakla beklediği Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) destek kararları da yine internet üzerinden video konferans sistemi ile konuşuldu. BAKA'NIN nisan ayı toplantısı Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak ile üç ilin belediye başkanları, ticaret odası başkanları katıldı.

TANITIM ATAĞI KARARI

BAKA'nın bölgenin her türlü sıkıntısının çözümü noktasında çok önemli bir kurum olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "BAKA olarak önceliğimiz, koranavirüs süreci bittikten sonra bölgesimizin bu süreçten en hızlı çıkması için neler yapabiliriz sorusunun cevabı olmalıdır" ifadelerine yer verdi. Bölgenin en önemli geçim kaynağının turizm olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Burdur'un ürettiği sütü de tüketen turizm sektörüdür, Isparta'nın ürettiği tarımsal ürünü de, meyveyi, sebzeyi de tüketen turizm sektörüdür. Turizmde bütün dünyada şuan kepenk indirilmiş durumda. Tarım sektörü devam ediyor. Ajansın şu anda yapacağı en önemli çalışma bölgenin ekonomisini tekrar rayına koyabilmek olmalıdır. Bunun için yeni bir tanıtım atağına başlamak zorundayız" diye konuştu.