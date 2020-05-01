Evlatlarına kavuştular

ANTALYA'DA, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, farklı testlerinin pozitif ve negatif çıkması üzerine koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden 9'uncu günde Kepez Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Baz, taburcu olacağını öğrenince sağlık çalışanlarına teşekkür için not yazıp, bıraktı. Karantina uygulamasına ve tedavisine 14 gün boyunca evde devam edecek olan Demet Çileli Baz, çok özlediğini söylediği, yüzde 90 ağır otizmli oğlu Atakan'a da kavuştu.

AYRILIK ZOR OLDU

Baz, bu süreçte oğluyla temas kuramıyor. Oğlu temas kurmak istediğinde Baz, aralarında cam varken ellerini üst üste koymalarını sağlıyor. Kendisine ve oğluna ayrı yemekler hazırlayan Baz, ayrı odada zaman geçirmeye çalışıyor. Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Demet Çileli Baz, "9 gün süren zorlu bir süreçti benim için. Oğlum beni, ben oğlumu çok özlemiştik. 9 gün boyunca otizmli bir çocuktan ayrı kalmak çok zor. Şu an evde olduğumuz için çok keyifliyiz" dedi. Sağlığın en büyük zenginlik olduğunu bir kez daha anladığını belirten Baz, tedavi süresince yemeğin bile ne tadını ne kokusunu alamadığını belirterek, iyileştikten sonra yemeklerin kokusunu alınca sevinçten çığlık attığını anlattı. ÇOCUĞA ÖZEL ODA

Serik ilçesinde ise eşiyle birlikte yakalandıkları koronavirüsü yenen Ayfer Kahraman (46) da sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Eşiyle Hastanede yattıkları dönemde evde yalnız kalan 13 yaşındaki oğluna, Başhekim Yusuf Kara'nın sahip çıktığını anlatan Karaman, "25 gün hastanede yattım. Eşim de hastaneye yatırılınca, oğluma, evde yalnız kalmaması için hastanede bir oda vermişler. Üçümüz birbirimizden habersiz ayrı odalarda kaldık. Allah'ım ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.