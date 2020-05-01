Evlere ödev servisi

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' uyarısının ardından Türkiye genelinde okullara ara verildi ve öğrencilere evlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) üzerinden eğitim verilmeye devam ediliyor. Alanya'nın Kargıcak Mahallesi Vahapoğlu İlkokulu 2. sınıf Öğretmeni Yılmaz Uçak, öğrencileri için takdir toplayan bir uygulama başlattı. Uçak, tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan öğrencileri için hazırladığı ödevleri motosikletiyle evlerine kadar götürüyor.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Kapı kapı dolaşıp ödevleri teslim eden Uçak, başarılı olan öğrencilerine de çeşitli hediyeler veriyor. Uçak'ın bu uygulaması veliler tarafından da beğeni topluyor. Öğrencilerinin eğitimi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Uçak, "Gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Öğrencilerimizin günlük ödevlerini EBA sisteminden paylaşıyoruz. Ayrıca bakanlığımız tarafından yayınlanan EBA kanallarından ödevlerini izliyorlar. Ben de elimden geldiği kadar çocuklarımızın motivasyonları bozulmasın ve derslerde geri kalmasın diye ödevlerini hazırlayıp evlerine ulaştırmaya çalışıyorum. Onlar bizim geleceğimiz yarınımız, inşallah her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı. Uygulama öğrencileri ve velilerini memnun etti. Uçak'ın öğrencisi Mustafa Şevki Işık'ın babası Numan Işık, "Oğlum da bu sayede derslerini yapıyor" derken, öğrencilerden Azize Elif Doğan da, "Öğretmenim evimize kadar ödevlerimizi getiriyor. Dışarıya çıkmıyoruz, evde kalıyoruz, ders çalışıyoruz ve doktorlar için dualar ediyoruz" şeklinde konuştu. Öğrenci Bera Özcan ise "Okulumu çok özledim, kısıtlama var gidemiyoruz" dedi.