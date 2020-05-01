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Golf sahaları sporcuları bekliyor

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Golf sahaları sporcuları bekliyor

DÜNYADA golf turizminde Portekiz ve İspanya'yla birlikte önemli lokasyonlardan olan, yılda 500 bin oyunun oynandığı Antalya'da, koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan golf sahaları sporcuları bekliyor. Yılda yaklaşık 120 bin kişinin golf için geldiği Belek bölgesindeki golf sahalarında bugünlerde ördek ve kazlar yürüyor.

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SAHALARIN her an açılmaya uygun şekilde hazır olduğunu anlatan National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, yeni sezon için çimlere bakım yaptıklarını ve araçları dezenfekte ettiklerini söyledi. Kara, golf sporunda koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kural değişikliklerine gittiklerini de vurguladı. Kara, "Kurallar günvellendi. Salgın bitene kadar sahada, arkadaşının topuna ve bayraklara dahi dokunamıyorsunuz" dedi.

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Golf sahaları sporcuları bekliyor
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