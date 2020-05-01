Kolalı gaspçı tutuklandı

ANTALYA'DA bir zincir market şubesinde aldığı kolayı kasiyer Ayşegül Kuru'nun yüzüne döktükten sonra, kasadaki 610 TL'yi alarak kaçan Alparslan Zağlı (39) yakalandı. Zağlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olay, 21 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi.

PARMAK İZİ EŞLEŞTİ

Markete gelen çok sayıda polis ekibi, kaçan şüpheliyi yakalamak için parmak izi çalışması yaptı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada yerde 5 TL buldu. 5 TL ile şüphelinin gasp için kullandığı kola şişesi üzerindeki parmak izi eşleşti. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, gasp şüphelisi Alparslan Zağlı'yı, dün saat 21.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinde parası olmadığı için gasp yaptığını anlatan Zağlı, çaldığı parayı harcadığını söyledi.